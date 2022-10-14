ثقافة الإسكندرية تواصل الاحتفال بنصر أكتوبر والمولد النبوى الشريف

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد والمولد النبوي الشريف، من خلال إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة محمد حمدي بفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.

حيث قدمت فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية رقصة التنورة الصوفية بقيادة الفنان ياسر عثمان، بمعهد التدريب التخصصى للأمن المركزى تحت رعاية اللواء محمد طه مساعد وزير الداخلية لشئون الأمن المركزى قطاع غرب.

وفي مكتبة الإسكندرية قدمت فرقة الحرية للفنون الشعبية بقيادة الفنان نصر الدين محمد عرضا فنيا بالتعاون مع المحافظة منذ أكثر من 25 عاما بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، القيادات الأمنية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقناصل الدول الأجنبية، ولفيف من القيادات والشخصيات العامة بالمحافظة.

ونظم نادي أدب أبو قير أمسية شعرية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر باستضافة الشاعر محمد البياع والفدائى رجب رجب وعدد من محاربي أكتوبر، تحدثوا خلالها عن البطولات التي قاموا بها في أرض المعركة.

كما تخلل اللقاء قصائد شعرية وفقرات عزف وغناء، وفي اليوم الخامس من احتفالات قصر ثقافة برج العرب بذكرى نصر أكتوبر والمولد النبوي والمقامة بمركز الشباب بالتعاون مع مجلس الأمناء برئاسة المهندس محسن بطيشة، تضمنت الاحتفالية ورش فنية متنوعة منها طرق على النحاس، مشغولات بالخرز، والخيش، رسم على الوجه، هذا إلى جانب فقرة إلقاء شعر وطني وفي حب الرسول الكريم بحضور كل من ناصر الشاعر ومحمد عليبه، سماء محمد وسلمى أبو سريس، واختتم الحفل بعرض فني لفرقة الأنفوشي للفنون الشعبية.

ونظم قصر ثقافة الشاطبي احتفالية قدمها الشاعر أحمد قدري تضمنت لقاءا بعنوان نصر أكتوبر بحضور اللواء هاشم أبو الفضل، واللواء محمد طه والفنان ياسر الشرقاوي، اللواء عمر عز الدين، هذا إلى جانب عرض فني لفرقة فنون متحدي الإعاقة بقيادة كابتن مصطفى جابر ، تضمن تابلوهات الشهيد، التنورة، أرض الشرق، كما نظم قسم المواهب بالفرع معرضا فنيا بمشاركة المواقع: قصر ثقافة الأنفوشي، الشاطبي، بيت ثقافة رشدي، 26 يوليو وأبو قير، إشراف سحر الملاح مسئول المواهب و بحضور نخبة من المثقفين والفنانين التشكيليين.