نيفيل: رونالدو أكثر سعادة واستعاد تركيزه مع مانشستر يونايتد

يرى جاري نيفيل، أسطورة مانشستر يونايتد، أن كريستيانو رونالدو أكثر سعادة مع اليونايتد في الوقت الحالي من أي وقتًا مضى.

كثرت الأنباء طوال الفترة الماضية حول رغبة رونالدو في الرحيل عن مانشستر يونايتد بسبب ابتعاد النادي عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب ملازمته دكة البدلاء في ظل القيادة الفنية الجديدة للهولندي إريك تين هاج.

وتحدث نيفيل لصحية "ميرور" عن رونالدو، قائلًا:" رونالدو يبدو أكثر سعادة في مانشستر يونايتد بالوقت الحالي، بعد أن وافق على عدم البدء أساسيًا وحثة على البقاء ومساعدة اليونايتد على إنهاء المواسم بالتواجد في أحد المراكز الأربعة الأولى بالبريميرليج".

وأضاف:" بقاء رونالدو في مانشستر يونايتد يُعني أن لديهم فرصة كبيرة في أن يتواجد الفريق بالمراكز الأربعة الأولى، حتى ولو لم يلعب في كل أسبوع ويشارك من مقاعد البدلاء كما حدث في مواجهة إيفرتون الأخيرة".

وأوضح:" ربما يشعر رونالدو أن جلوسه على مقاعد البدلاء إهانة له، والناس الذين أحترمهم بشدة في اللعبة يعتقدون أنه لم يتم احترامه أيضًا، لكنني لا أرى ذلك على الإطلاق، وأعتقد أن تين هاج نجح في التعامل مع هذا الأمر بشكل جيد حقًا".

وتسائل:" أين سيلعب رونالدو في أوروبا؟ في الصيف، لم يكن أحد يريده في فترة الانتقالات، أعتقد أن مانشستر يونايتد تعامل مع الأمر بشكل جيد، إنه يلعب ويفعل الأشياء الصحيحة داخل الملعب وخارجه".

وأشار:" كانت مباراة يوم الأحد أمام إيفرتون ممتعة حقًا عندما سجل، وتفاعل اللاعبون معه على أرض الملعب بشكل رائع، على مدار الـ12 شهرًا الماضية كان هناك أوقات يسجل فيها أو يسجل لاعبًا آخر، لكن الأجواء لم تكن كما هى الآن".

وأتم:" لقد أخذت انطباعًا من مباراة إيفرتون أن هناك جو جيد حقًا في المجموعة التي ذهبت للاحتفال معه، وأشعر أنه في هذه اللحظة استعاد رونالدو تركيزه".