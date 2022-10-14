واشنطن: لدينا العديد من المصالح فيما يتعلق بعلاقاتنا مع السعودية

قالت الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن واشنطن لديها العديد من المصالح فيما يتعلق بعلاقاتها مع السعودية.



وتأتي تصريحات الخارجية الأمريكية في خضم حالة من الارتباك في تصريحات مسئولين أمريكيين، فيما يتعلق بالعلاقات مع المملكة على خلفية قرارات "أوبك+" الأخيرة بشأن خفض إنتاج النفط.



وكان الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، قال بوقت سابق، إن المملكة العربية السعودية تلعب أدورا مهمة ومحورية في حماية الاقتصاد العالمي، من تقلب أسعار الطاقة وضمان إمداداتها.



وتابع أن السعودية تلعب هذا الدور المحوري وفق سياسة متوازنة، تأخذ في الحسبان مصالح الدول المنتجة والمستهلكة.



وأعرب الأمين العام، في بيان صحفي، عن التضامن الكامل مع السعودية، ورفضه بشكل تام للتصريحات الأخيرة بحق السعودية، والتي تفتقر إلى الحقائق.



يذكر أن مجموعة "أوبك+" قررت مؤخرا، خفض إنتاج النفط من أجل ضبط الأسواق في ظل التقلبات الاقتصادية الحالية.