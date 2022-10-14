لعمامرة: إعلان الجزائر رسالة واضحة تقول اتحدوا يا عرب مثل ما اتحد الفلسطينيون

دعا وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، العرب للسير على نهج الفلسطينيين، مؤكدا أن ما تحقق بالجزائر من مصالحة فلسطينية سينعكس إيجابيا على أشغال القمة العربية التي ستحتضنها بلاده مطلع نوفمبر المقبل.

وقال لعمامرة، في تصريح للصحافة على هامش توقيع الفصائل الفلسطينية لوثيقة "إعلان الجزائر" يوم الخميس، إن " ما تحقق بالجزائر من مصالحة فلسطينية مرتبط بالقمة العربية، لأنها المعيار على قدرة العرب على أن يتحدوا. إذا توحد الفلسطينيون، يصبح آنذاك توحيد الكلمة العربية أسهل من ذي قبل".

وأضاف:"إعلان الجزائر بادرة خير ورسالة واضحة تقول اتحدوا يا عرب مثل ما اتحد الفلسطينيون. فلسطين ستبقى هي القضية النبيلة التي يتحد من أجلها العرب و يتناسون خلافاتهم".

وجدد لعمامرة، التأكيد على جاهزية الجزائر لاستضافة القمة العربية، موضحا " لم تبق إلا أيام قليلة على القمة العربية وكل يوم بوزنه وجهده. الجزائر جاهزة 200%".

وأكد لعمامرة، تمسك الجزائر بمبادرة السلام العربية 2002، وأن ما يهم الجزائر الآن هو دعم الوحدة وجمع الصف العربي بدل تشجيع أي مبادرة تؤدي إلى التفرقة.

ولفت الوزير الجزائري إلى أن موضوع إصلاح الجامعة العربية مدرج كبند على جدول أعمال القمة العربية بطلب من الجزائر، بعدما غاب عن جدول الأعمال لفترة معينة، لافتا أن الرئيس عبد المجيد تبون " سيقدم أفكار الجزائر حول إصلاح الجامعة العربية".