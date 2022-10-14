قدم نادي الزمالك، اليوم الجمعة، مصطفى شلبي، الوافد الجديد لصفوف القلعة البيضاء قادمًا من إنبي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو تشويقي لتقديم مصطفى شلبي، معلقًا عليه:" ليس كل ما تسمعه يعكس الحقيقة.. وجهة مصطفى شلبي 100 عقبة، مرحبا بك في النادي الأكثر تتويجا في القرن العشرين".

وكان الزمالك قد انهى في الساعات الأخيرة من غلق نافذة الانتقالات الصيفية التعاقد مع مصطفى شلبي، قادمًا من إنبي، وعمرو السيسي من طلائع الجيش إلى جانب يوسف حسن من وادي دجلة.