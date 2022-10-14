الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس السبت: مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 30

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا /السبت/ طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحا، وهناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، ومشمس على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وأما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 30 22

العاصمة الإدارية 28 20

6 أكتوبر 29 20

بنها 28 21

دمنهور 28 21

كفر الشيخ 27 22

المنصورة 28 21

دمياط 27 22

بورسعيد 29 22

الإسماعيلية 29 19

السويس 28 20

الزقازيق 28 21

شبين الكوم 28 21

طنطا 27 22

شلاتين 32 24

الإسكندرية 29 22

العلمين الجديدة 27 21

وادي النطرون 28 21

مطروح 27 22

السلوم 28 21

سيوة 28 18

العريش 28 21

رفح 27 21

الطور 29 20

كاترين 25 14

رأس سدر 30 20

نخل 28 16

طابا 29 22

نويبع 29 22

حلايب 30 25

شرم الشيخ 31 24

الغردقة 31 24

مرسى علم 32 23

الفيوم 29 21

بني سويف 30 20

المنيا 31 20

أسيوط 31 20

سوهاج 32 20

قنا 33 20

الأقصر 34 21

أسوان 35 22

الوادي الجديد 33 21

أبو سمبل 34 22

أبو رماد 31 23

رأس حدربة 30 22



أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:



العظمى الصغرى

مكة 38 26

المدينة 37 22

الرياض 34 20

المنامة 32 26

أبوظبي 35 25

الدوحة 33 27

الكويت 38 20

دمشق 26 12

بيروت 25 21

عمان 25 12

القدس 24 14

غزة 26 19

بغداد 39 22

مسقط 32 24

صنعاء 28 07

الخرطوم 41 26

طرابلس 25 19

تونس 26 18

الجزائر 27 19

الرباط 28 18



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:



العظمى الصغرى

أنقرة 19 09

إسطنبول 17 16

إسلام اباد 35 16

نيودلهي 33 19

جاكرتا 32 25

بكين 23 11

كوالالمبور 32 24

طوكيو 24 18

أثينا 20 16

روما 24 12

باريس 19 13

مدريد 26 13

برلين 17 12

لندن 16 08

مونتريال 17 03

موسكو 09 04

نيويورك 21 12

واشنطن 24 13

نواكشوط 31 23

أديس أبابا 24 07