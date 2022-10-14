مرتضى منصور: النيابة ستفصل في واقعة تزوير عقد مريم مصطفى مع الأهلي

طالب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بإرسال عقد لاعبة الكرة الطائرة مريم مصطفى مع النادي الأهلي، إلى مصلحة الطب الشرعي للتأكد من صحته.

وكانت مريم مصطفى قد اتهمت مسؤولي النادي الأهلي، بالتزوير في عقدها الذي وقعت عليه قبل أسابيع، ولكن إدارة القلعة الحمراء قررت إحالة اللاعبة لتحقيق في الساعات الماضية .

وقال منصور في تصريحات لقناة ناديه: "ما حدث في عقد مريم مصطفى مع النادي الأهلي يُسمى خيانة، كما أنها واقعة تزوير وفقًا للقانون."

وأضاف: "منذ أسابيع وقعت مريم على ورق أبيض مع مسؤولي النادي الأهلي، دون كتابة أي تفاصيل في العقد بين الطرفين، ولكن مسؤولي الفريق الأحمر كتبوا العقد بمعرفتهم دون الرجوع إلى اللاعبة."

وواصل رئيس الزمالك حديثه: "تلك الواقعة مشبهة تمامًا لما حدث مع محمد ناجي «جدو» لاعب الأهلي السابق، عندما وقع على ورق أبيض مع الزمالك قبل تعاقده مع الأهلي، وأصدرت النيابة حينذاك حكمها لصالح اللاعب."

وأتم: "اللاعبة ستذهب إلى النيابة العامة ومعها نسخة من العقد، وإذا ثبت توقيعها على العقود قبل كتابة جميع التفاصيل والشروط، سيتم محاكمة الشخص المسؤول في الأهلي عن تلك الواقعة."