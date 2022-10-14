تشابي ألونسو يطالب لاعبي باير ليفركوزن بمزيد من الفعالية الهجومية

طالب تشابي ألونسو المدير الفني الجديد لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، خط هجوم الفريق بمزيد من الفعالية في حسم الهجمات، من أجل التعافي بعد تلقي هزيمة جديدة في دوري أبطال أوروبا، وذلك عبر منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا).

وتولى ألونسو المنصب قبل أيام وقاد ليفركوزن إلى الفوز على شالكه 4 / صفر في الدوري، لكن الفريق تلقى هزيمة ثقيلة على ملعبه أمام بوروتو البرتغالي صفر / 3 أمس الأول الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، ويتأهب الآن للمباراة أمام مضيفه آينتراخت فرانكفورت غدا السبت.

وقال ألونسو :"أدينا العديد من الجوانب بشكل جيد أمام بورتو، لكننا أيضا ارتكبنا أخطاء. وفي المنافسات على أعلى مستوى، تدفع ثمن هذا على الفور. علينا أن نكون أكثر إحكاما ونستغل المساحات بشكل أفضل."

وطالب تشابي ألونسو لاعبيه بتكثيف التوغل إلى منطقة الجزاء وهو ما قد يشكل مزيدا من المساعدة للمهاجم باتريك شيك الذي سجل 24 هدفا في الموسم الماضي لكنه سجل هدفين فقط حتى الآن هذا الموسم.

وقال ألونسو :"لا شك في أن باتريك يرغب في تسجيل عدد أهداف مثل الذي سجله في الموسم الماضي، لكن على زملائه أيضا القيام بدورهم."

ووصف ألونسو فريق آينتراخت، حامل لقب الدوري الأوروبي والذي خسر أمام مضيفه توتنهام الإنجليزي 2 / 3 أمس الأول الأربعاء في دوري الأبطال أيضا، بأنه "منافس قوي".

وقال ألونسو :"نحن بحاجة إلى الكثير من الطاقة وعلينا أن نكون مستعدين للكفاح. هي مباراة مهمة."

وأضاف :"نعمل بجدية من أجل الوصول لهويتنا ومواصلة بناء روح الفريق. قضينا الأسبوع الأول في التعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل."