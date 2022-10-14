تنطلق الجمعة المقبلة أولى حلقات برنامج "أطفال الحياة" الذي تقدمه الاعلامية سلمي صباحي على شبكة تليفزيون الحياة.



يضم البرنامج فقرات متنوعة منها فقرة خاصة تحت عنوان "اتكلم عربي" لتعزيز انتماء الأطفال بلغتهم العربية، ويهتم بمخاطبة الأطفال بشكل يحاكي أفكارهم من خلال فقرات خاصة بالتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.



كما يشمل فقرات علمية تهتم بتعليمه الأطفال مبادئ لغة البرمجة وبعض التجارب العلمية المحبب لجميع الأعمار.



كما يشمل البرنامج حوار بين ماما سلمي والدمية المشاغبة "بنتخ" في بداية كل حلقة بهدف تنمية سلوك الأطفال وحسن تصرفهم في المواقف المختلفة، فيما يهتم البرنامج بالأطفال من سن 6 سنوات حتي 12 سنة وبمشاركة الأطفال ذوي الهمم لدمجهم وتمكينهم في المجتمع.



البرنامج يعرض يوم الجمعة من كل أسبوع على الهواء مباشرة في تمام الساعة العاشرة صباحًا.





