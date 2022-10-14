منصور : فيريرا سيجدد عقده مع الزمالك لموسم إضافي

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استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، على تجديد عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض، لموسم إضافي حتى ينتهي في صيف 2024.

ومن المقرر أن ينتهي عقد فيريرا مع نادي الزمالك في صيف 2023، حيث إن مدة التعاقد بين الطرفين في العقد موسم ونصف منذ توليه تدريب الفريق في شهر مارس الماضي.

وقال منصور في تصريحات لقناة ناديه: "الجميع في مجلس إدارة الزمالك يدعم فيريرا بقوة، وقررنا تجديد عقده لموسم إضافي أيضا."

وأضاف: "سنبدأ التفاوض مع فيريرا عقب مباراة السوبر مع الأهلي، لكي يجدد عقده معنا لموسم إضافي حتى ينتهي في صيف 2024 بدلاً من 2023."

وتطرق للحديث عن انتقادات جمال عبد الحميد عضو مجلس الإدارة للمدرب البرتغالي، قائلاً: "عبد الحميد متواجد في قناة الزمالك بصفته محللا، ومن حقه التحدث كيفما يشاء في الأمور الفنية."

وأتم: "مين يقدر يحاسب قائد منتخب مصر والزمالك عشان رأيه الفني!."