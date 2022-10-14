محافظ الغربية يفتتح مسجد الخليفة ويؤدي صلاة الجمعة بحضور شيخ مشايخ الطرق الصوفية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مسجد الخليفة بقرية اخناواي، بحضور الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، النائب سمير عيسى، اللواء أيمن الشريف السكرتير المساعد، الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالغربية.

وأدى المحافظ صلاة الجمعة بالمسجد عقب افتتاحه، مشيدا بدور الأهالي ومؤسسات المجتمع المدني في المساهمة مع الدولة،مشيراً إلى حرص الدولة على تشييد وتطوير دور العبادة بالمشاركة مع الأهالي للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية في مختلف مراكز المحافظة.

وأشار مدير مديرية الأوقاف أنه تم بناء المسجد مساحة ٢٠٠ متر مربع بتكلفة إجمالية قدرها ١.٣ مليون جنيه من خلال الجهود الذاتية لأهالي القرية وتحت إشراف وزارة الأوقاف.

رافق المحافظ خلال الافتتاح المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا و ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا.