شولتس: حل الخلاف الحكومي حول استمرار تشغيل محطات إنتاج الطاقة النووية على وجه السرعة

وعد المستشار الألماني أولاف شولتس بالتوصل لاتفاق سريع في الائتلاف الحاكم في برلين بشأن الخلاف حول استمرار تشغيل محطات الطاقة النووية الألمانية التي ما تزال متصلة بالشبكة.



وقال شولتس اليوم الجمعة، في برلين: "سنحل المسألة العملية المحددة للغاية بسرعة كبيرة وبحلول الأسبوع المقبل".



ويدور الجدل داخل ما يسمى "ائتلاف إشارة المرور" الحاكم في ألمانيا بين حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر حول استمرار تشغيل محطات الطاقة النووية.



ويسعى وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إلى الإبقاء على محطتي الطاقة النووية في جنوب ألمانيا جاهزتين للاستخدام في حالة حدوث اختناقات في إمدادات الطاقة حتى الربيع – أي بعد تاريخ الإغلاق الفعلي لهما نهاية العام الجاري.



من ناحية أخرى يدفع برنامج الحزب الديمقراطي الحر من أجل استمرار جميع محطات الطاقة النووية الثلاثة المتبقية في العمل حتى عام 2024.