ثبات في أسعار سلع مبادرة مجلس الوزراء بالأقصر

شهدت الأقصر اليوم السبت، بدء تنفيذ مبادرة لخفض أسعار عدد من السلع الأساسية بنسب تصل إلى 25%، والتي تستمر لمدة نصف عام في أنحاء الجمهورية كافة.

ولم تشهد أسعار السلع في الأقصر تغييرًا ملحوظًا في أول يوم لتنفيذ المبادرة، التي تستهدف تخفيض أسعار تسع سلع رئيسية هي "البيض-العدس-الفراخ-المكرونة-السكر-الأرز-الزيت-الألبان-الذرة".



وجاءت الأسعار اليوم السبت، ثابتة غير متحركة، حيث بلغ سعر كيلو السكر 38 جنيهًا، وكيلو الأرز من 27 إلى 33 جنيهًا، ولتر اللبن 36 جنيهًا، وطبق البيض من 140 إلى 150 جنيهًا، وكيلو الفراخ الأبيض بـ85 جنيهًا، والزيت يتراوح بين 50 و60 جنيهًا.

كما جاء سعر العدس بـ65 جنيهًا، وكيلو الفول يتراوح بين 32 و36 جنيهًا، وكيلو من المكرونة بين 22 و25 جنيهًا.

وفسر عدد من التجار في أسواق المحافظة أن الثبات في الأسعار سيستمر قليلا حتى يصل التخفيض إلى المستهلك، نظرًا لوجود كميات من البضائع التي تم شراؤها بأسعار قديمة قبل إطلاق المبادرة، ولا يمكن بيعها بخسارة في ظل ظروف اقتصادية صعبة وانخفاض حركة البيع.