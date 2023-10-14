رونالدو يكشف حقيقة اعتزاله اللعب الدولي

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لا يفكر كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، في اعتزال اللعب الدولي بالأخص بعد مواجهة سلوفاكيا.

وفاز منتخب البرتغال على سلوفاكيا مساء الخميس بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة السابعة من التصفيات.

وقال رونالدو في تصريحات بعد المباراة: "أتمنى التواجد في يورو 2024، مازال هناك الكثير من الوقت متبقي أمامي، وأتمنى ألا أتعرض لأي مشكلة أو إصابة".

وأضاف: "لقد غادرت البرتغال مبكرا لكنها دائما ستظل منزلي، الجمهور يدعمني في كل ملعب، ويجب تهنئة الجمهور على استقبالهم لنا وهذا التأهل لليورو ملكهم".

وأكمل: "أحب اللعب للمنتخب الوطني، لعبنا جيدا وتأهلنا إلى يورو لامتلاكنا فريقا مميزا ومدرب مميز مثل روبرتو مارتينيز".