رئيس جامعة الأقصر يشهد فعاليات اللقاء التعريفي مع بدء الدراسة بمركز الدراسات الحرة

شهد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور وليد عبد الله، مدير مركز الدراسات الحرة، فعاليات اليوم التعريفي تزامنًا مع بدء الدراسة بأقسام الدراسات الحرة للفنون التشكيلية بكلية الفنون الجميلة، بحضور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والدارسين.

ورحب الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، بالدارسين، مؤكدًا أن تأسيس مركز الدراسات الحرة بالجامعة، يأتي في ضوء تحقيق أهداف الجامعة في القيام بدورها كمؤسسة تعليمية، تخدم المجتمع، مشيرًا إلى أن المركز يحرص على تنمية مواهب الملتحقين به من خلال الدراسة العلمية والأكاديمية.

فيما أكد الدكتور وليد عبد الله، مدير المركز، أن رسالة المركز هي ربط الدارسين بسوق العمل، وصقل مواهبهم، فضلًا عن إتاحة المركز فرصة للدارسين الراغبين في تغيير مجال عملهم، مشيرًا إلى أن المركز يضم ستة أقسام، ويُدرس به نخبة من الأكاديميين بجامعة الأقصر، وآخرين منتدبين من الجامعات الأخرى.

وشهدت الفعاليات تكريم ميري جرجس، عن مشاركتها في الملتقى الدولي للأزياء بجامعة جاستوف بروسيا، والذي شارك فيه 70 دولة حول العالم.

ويأتي مركز الدراسات الحرة استكمالًا لدور كلية الفنون الجميلة في صقل وتنمية المواهب، وإضفاء العناصر اللازمة للفنان التشكيلي؛ حتى ينهي دراسته بشكل متميز.

كما يضم المركز أقسام "الديكور، والتصوير، والجرافيك، والنحت، والأزياء والموضة، والميديا والبرامج".

ويضم الهيكل التنظيمي والإدارى للدراسات الحرة بكلية الفنون الجميلة كل من "سهام سيد، وشيماء رمضان، وعبير محيي الدين، وحسام عامر، وعبد الناصر ذكي".