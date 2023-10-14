إسرائيل: هجوم بري جوي بحري منسق على غزة يقترب

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إن الاستعدادات "لهجوم متكامل ومنسق من الجو والبحر والبر" على قطاع غزة الذي تحكمه حماس تقترب من الانتهاء.



ويلوح في الأفق تهديد الغزو البري منذ أن أطلق مقاتلو حماس آلاف الصواريخ باتجاه إسرائيل، واخترقوا الدفاعات الحدودية وتوغلوا في المجتمعات في جنوب إسرائيل قبل أسبوع، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص.



واستشهد أكثر من 2200 شخص حتى الآن في حملة القصف الإسرائيلية على قطاع غزة التي شنتها ردا على ذلك. وأغلقت إسرائيل المنطقة الفلسطينية الضيقة المطلة على البحر الأبيض المتوسط وأوقفت دخول الغذاء والوقود والماء والأدوية.



واقترب الهجوم البري الذي هددت به إسرائيل بهدف سحق حركة حماس يوم الجمعة، عندما أعطت إسرائيل حوالي مليون من سكان شمال غزة حوالي 24 ساعة للإخلاء إلى النصف الجنوبي من القطاع الساحلي.



وأكدت إسرائيل أمس السبت لسكان غزة أن أمامهم الآن حتى الساعة 4 مساء (1300 بتوقيت جرينتش) للسماح بممر آمن جنوبا على الطرق المعتمدة.



ووصف شهود في غزة الذعر المتزايد مع فرار الأشخاص في السيارات والشاحنات والعربات التى تجرها الحمير وسيرا على الأقدام على طول الطريق الرئيسي الوحيد في القطاع.



وقالت حماس إن الغارات الجوية المستمرة التي تشنها القوات الإسرائيلية تسببت في استشهاد 70 شخصا فروا جنوبا وأصابت 200 آخرين. وكان معظم الشهداء من الأطفال والنساء، حسبما قال متحدث باسم حماس ليلة أمس الجمعة. وقال إن ثلاث قوافل أصيبت في المجزرة.



ولم يرد تأكيد من جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأضافت أنه يجري فحص التقارير.