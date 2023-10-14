برلماني يستنكر صمت المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة

قال النائب وليد فتحي فرعون، عضو مجلس النواب، إن مصر حامية الحمى للوطن العربي والقلب النابض الذي ينبض بالحياة لشعوبه.

وأضاف فرعون، في بيان له، أن مصر تقود الدفاع عن القضية الفلسطينية من منطلق عقيدتها الراسخة وإيمانها العميق بضرورة الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في إقامة وطنه المستقل على حدود 1967.

وأشار فرعون، إلى أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزه تجاوز كل الخطوط الحمراء، وما زال العالم يعيش في حالة صمت عميق يدفع ثمنه المئات من الأبرياء الفلسطينيين.

وتساءل فرعون عن موقف المنظمات الحقوقية ومجلس الأمن والأمم المتحدة من هذه الانتهاكات الصارخة التي تعصف بالإنسانية، لافتًا إلى أن مصر لم ولن تتخلى عن الدفاع عن القضية.

وطالب فرعون المجتمع الدولي بدعم تحركات الدولة المصرية في وقف الانتهاكات، وإنهاء الاستيطان، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.