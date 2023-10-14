ديانج يشارك في فوز منتخب مالي أمام أوغندا

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حقق منتخب مالي فوزً ثمينًا على نظيره أوغندا بهدف نظيف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن استعدادات الفريقين للاستحقاقات الدولية القادمة.

ويدين المنتخب المالي بالفضل للاعبه لاسين سينايوكو في تحقيق الانتصار أمام أوغندا، بعدما سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75.

وشارك أليو ديانج لاعب النادي الأهلي، في التشكيل الأساسي لمنتخب مالي في مواجهة أوغندا الودية مساء الجمعة.

وفي سياق متصل، يتواجد المنتخب المالي في المجموعة الخامسة في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، إلى جانب منتخبات تونس وجنوب إفريقيا وناميبيا.