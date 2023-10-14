محمد بن راشد يوجه بتقديم مساعدات عاجلة للفلسطينيين بـ50 مليون درهم

وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بتقديم مساعدات عاجلة إلى الفلسطينيين بمبلغ 50 مليون درهم (نحو 13.6 مليون دولار).

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، إن المساعدات سوف يتم إرسالها عن طريق مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وذلك في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون.

وأضاف في بيان، مساء الجمعة، أن هذا الدعم يأتي في إطار مواقف دولة الإمارات الأخوية ونهجها الأصيل تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف ومد يد العون لهم والذي يعد من ثوابت دولة الإمارات.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، شن عدوان مروع على قطاع غزة بعد تنفيذ كتائب القسام عملية طوفان الأقصى، فيما يقترب عدد الشهداء من نحو 2000 شهيد، في حصيلة غير نهائية.