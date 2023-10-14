أمين عام مساعد جامعة الدول: الهدنة الإنسانية تدخل حيز التنفيذ خلال فترة وجيزة

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن كل الدول العالم تفاعلت مع الرواية الإسرائيلية بشأن أحداث عملية طوفان الأقصى (قتل المدنيين)، متجاهلين ما ترتكبه إسرائيل من موبقات (مهالك) كثيرة قبل واقعة السبت الماضي أو بالوقت الراهن.



وأشار خلال تصريحات متلفزة عبر «القاهرة الإخبارية» مساء السبت، إلى إدانة بيان مجلس جامعة الدول العربية استهداف المدنيين من الجانبين، معقبا: «لا أحد من الدول العربية يريد أن يشجع أو يقبل هذا».



وأعرب عن خالص تقديره لتحفظات (العراق – ليبيا- الجزائر- تونس- سوريا) بشأن قرار الجامعة بشأن المساواة بين المعتدي والمعتدى عليه، قائلا: «مواقف محترمة تم التعبير عنها.. ولكنها لم تعطل صدور القرار مجلس الجامعة».



وأضاف أنه لا يوجد تواصل مع الولايات المتحدة منذ صدور البيان إلى الآن ، مشيرا إلى تجاوب بعض دول الغرب بشأن الموقف العربي مؤخرا، على رأسها رفض أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش؛ دعوات التهجير القسري بعد احتجاج جامعة الدول العربية بالأمس على القرار.



وأعرب عن أمله في نجاح المجهودات المصرية بالتوصل إلى إدخال شحنات المواد الإنسانية والغذائية إلى داخل القطاع، معقبا: «خلال فترة وجيزة الهدنة الإنسانية تدخل حيز التنفيذ»، مؤكدا أنها بارقة أمل لتجنب تدهور الأوضاع الإنسانية.