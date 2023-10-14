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تحدث فرانشيسكو كوندي المدير الفني لمنتخب موزمبيق عن وقوع منتخب مصر معه في مجموعة واحدة بمنافسات كأس الأمم الأفريقية 2023، والمقرر إقامتها في كوت ديفوار خلال شهر يناير المقبل.

وقال مدرب موزمبيق في تصريحات خاصة للشروق: "المجموعة قوية للغاية، وتضم مرشحين كبيرين للقب، وهما مصر وغانا، ومنتخب الرأس الأخضر تطور كثيرا، واعتاد على المشاركة في هذه المسابقة"

وعن منتخب مصر قال: "منتخب مصر من المرشحين الكبار للفوز باللقب، ولديه لاعبين وطاقم فني عالي الجودة وسيكون من الصعب علينا التغلب عليهم، لكننا سوف نستغل الفرصة للاستمتاع باللعب ضد منتخب كبير مثل مصر"

وتطرق للحديث عن محمد صلاح قائلا: "ببساطة أحد أفضل اللاعبين الأفارقة ويصنع الفارق مع المنتخب المصري"

وتابع: " هناك أكثر من لاعب جيد بخلاف صلاح، مثل مصطفى محمد فهو مهاجم رائع".

وعن المنتخبين المرشحين للتأهل وتخطي عقبة دور المجموعات قال: "مصر وغانا هما الأوفر حظا في هذه المجموعة"