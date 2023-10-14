رئيس حماس في الخارج: هناك بعض الأخطاء في الحرب لكن لا يوجد أي تعمد لقتل المدنيين

قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، اليوم السبت، إنه لا يوجد أي تعمد لقتل المدنيين خلال عملية (طوفان الأقصى) التي بدأتها كتائب القسام وفصائل فلسطينية السبت الماضي.

ونقل موقع حماس على الإنترنت عن مشعل قوله في تصريحات تلفزيونية، نقلتها "وكالة أنباء العالم العربي": "كتائب القسام اتخذت قرار العملية ضد إسرائيل، وتم التخطيط لها داخل الأراضي الفلسطينية فقط".

وأضاف مشعل، أن إسرائيل تتعمد القتل وتنفذ إبادة جماعية بحق المدنيين.

وردا على سؤال بشأن علاقة حماس مع حركة فتح، قال مشعل إن العلاقة مع فتح جيدة لكن "إدارة السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس شيء آخر".