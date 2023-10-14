تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الدقهلية، من ضبط المتهم بقتل حلاق لخلافات الجيرة في الدقهلية.



وتلقى مركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية، بلاغا بحدوث مشاجرة بإحدى القرى بدائرة المركز.



وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين حاصل على ليسانس، له معلومات جنائية، وحلاق، له معلومات جنائية، وتوفي إثر إصابته بجروح متفرقة بالجسم؛ لخلافات الجيرة ولهو الأطفال، حيث تعدى خلالها الأول على الثاني بسلاح أبيض "سنجة" كانت بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته.



وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، وبالاشتراك مع أمن الدقهلية، تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.



واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.