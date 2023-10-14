قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن كل السيناريوهات والتصورات المطروحة؛ بشأن انزلاق الحرب الإسرائيلية على غزة إلى دائرة حرب إقليمية واسعة النطاق، أو انتهاء الاحتلال من عملية الاجتياح البري خلال أيام؛ قائمة.

وتابع خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مصر جديدة» المذاع عبر شاشة «ETC» مساء الجمعة: «إذا كان جيش الاحتلال يفهم أنه سوف يقضي على المقاومة ويخضع الفلسطينيون ويجبرهم على الخروج من القطاع؛ كحل إسرائيلي 100 %؛ أنا أعتقد أنه تصور خاطئ وتحليل سطحي».

وأضاف أن المشهد الفلسطيني على مدار الأيام الماضية؛ يؤكد أن الشعب الفلسطيني قائم مقاوم لن يفرط في أرضه، موضحا أن الموقف الفلسطيني يزداد قوة بمرور الوقت.

وتساءل: «كيف يمكن لعربي أن يشارك هذا الخنوع؟ وأنت أنكرت حقوق الشعب الفلسطيني وتريد منهم أيضا أن يخنعوا ويريدونا أن نشارك معهم في تحقيق هذا الخنوع!»، موجها حديثه لمن يعتقدون زوال القضية الفلسطينية، قائلا: «مخلصتش.. ومش تخلص».

وعلق على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش حفل تخرج الكلية الحربية الخميس؛ قائلا: «كلام سليم، وأنا أؤيد تصريحاته، لا يمكن لمصر أبدا أن تكون مشاركة في تصفية الوجود الفلسطيني، ولا في تصفية القضية الفلسطينية، المسالة أعمق بكثير من قبول التهجير إلى مصر».