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وفاة لويز جلوك الحائزة على جائزة نوبل للآداب عام 2020

الشاعرة لويز جلوك
الشاعرة لويز جلوك
د ب أ
نشر في: السبت 14 أكتوبر 2023 - 2:27 ص | آخر تحديث: السبت 14 أكتوبر 2023 - 2:27 ص

توفيت الشاعرة الأمريكية الحائزة على جائزة نوبل في الآداب لويز جلوك عن 80 عاما، وذلك حسبما صرح رئيس دار النشر فارار وستراوس وجيرو" لوكالة الأنباء الألمانية، يوم الجمعة.

ونالت الشاعرة وكاتبة المقالات جلوك جائزة نوبل في 2020 تقديرا لعملها، حيث أشاد أعضاء لجنة التحكيم بـ«صوتها الشعري الذي لا لبس فيه والذي بجماله البسيط يجعل الوجود الفردي عالميا».

كما فازت جلوك أيضا بجائزة بوليتزر والميدالية الوطنية للعلوم الإنسانية وجائزة الكتاب الوطني وجائزة دائرة نقاد الكتاب الوطني وجائزة بولينجن.

وولدت جلوك في مدينة نيويورك عام 1943 وتوفيت في مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس.

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