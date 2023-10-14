وفاة لويز جلوك الحائزة على جائزة نوبل للآداب عام 2020

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توفيت الشاعرة الأمريكية الحائزة على جائزة نوبل في الآداب لويز جلوك عن 80 عاما، وذلك حسبما صرح رئيس دار النشر فارار وستراوس وجيرو" لوكالة الأنباء الألمانية، يوم الجمعة.

ونالت الشاعرة وكاتبة المقالات جلوك جائزة نوبل في 2020 تقديرا لعملها، حيث أشاد أعضاء لجنة التحكيم بـ«صوتها الشعري الذي لا لبس فيه والذي بجماله البسيط يجعل الوجود الفردي عالميا».

كما فازت جلوك أيضا بجائزة بوليتزر والميدالية الوطنية للعلوم الإنسانية وجائزة الكتاب الوطني وجائزة دائرة نقاد الكتاب الوطني وجائزة بولينجن.

وولدت جلوك في مدينة نيويورك عام 1943 وتوفيت في مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس.