مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان: بايدن يتخذ دماء وأشلاء الفلسطينيين برنامجا انتخابيا

وصف مندوب فلسطين الدائم بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السفير إبراهيم خريشه، ما يحدث على قطاع غزة من عدوان إسرائيلي؛ بـ «الأبشع» منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى ارتكاب حكومة الاحتلال مجزرة في حق المدنيين من الأطفال والنساء والممتلكات والمستشفيات.

وأعرب خلال تصريحات تلفزيونية عبر «القاهرة الإخبارية» مساء الجمعة، عن أسفه إزاء الموقف الراهن للمجتمع الدولي ولا سيما دول الغرب والولايات المتحدة بشان الانحياز الكامل المطلق للرواية الإسرائيلية، لافتا إلى مناشدته ضمائر العالم بوقف المجزرة وسفك الدماء وإفساح الطرق لتقديم المساعدات على هامش انعقاد الجلسة الختامية لمجلس حقوق الإنسان الجمعة.

وأشار إلى حصوله على وعد من مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم؛ بالاستجابة إلى النداء العاجل لوزارة الصحة الفلسطينية لتلبية احتياجات المستشفيات، مؤكدا توافر كميات لا بأس بها من الشحنات الدوائية العاجلة بمطار العريش.

وأضاف أن الهدف الرئيسي اليوم يتركز على توفير ممرات آمنة؛ لإيصال تلك المساعدات ومن قبلها وقف قتل الأبرياء، مشيرا إلى عقد حكومة الاحتلال النية على تنفيذ اجتياح بري مؤكدا أن تكاليفه ستكون غالية على الأبرياء.

ولفت إلى مناشدته وزير خارجية سويسرا بصفتها عضوا بمجلس الأمن بالضغط على «مجموعة القتلة المجرمين» في إسرائيل؛ لوقف القتل بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مضيفا: «نحن نعرف جيدا أن عصابة الاحتلال تريد أن تستمر في ارتكاب المجازر والولايات المتحدة تدعمها لاحتياجات انتخابية لبايدن».

وتابع: «نتيجة انهزام هذه المجموعة في بعض الحروب حول العالم يريدون أن ينتصروا للأسف على أشلاء ودماء أبناء شعبنا في قطاع غزة وأن يكون الدم هو برنامج الانتخابي لبعضهم»، مؤكدا أن ما يحدث بالقطاع من كارثة سوف تسجل وصمة عار على جبين البشرية التي تدعي التحضر والقيم والأخلاق كذبا.

ومنذ إطلاق جيش الاحتلال عملية السيوف الحديدية ضد الفلسطينيين؛ تواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية ارتكاب جرائم الحرب بحق المدنيين العزل من الأطفال والنساء جراء غاراتها الجوية التي أودت بحياة 1900 فلسطيني وإصابة أكثر من 7696 ألفا آخرين وفق وزارة الصحة الفلسطينية صباح السبت.

وفي سياق متصل، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية؛ عن ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين من المستوطنين اليهود إلى 1400، فيما أصيب 3300 من بينهم العشرات بجروح خطيرة.