السويد: موجة جرائم بالأسلحة تدفع القوميين للدعوة إلى نزول الجيش إلى الشوارع

دفعت موجة مميتة من جرائم الأسلحة في أنحاء السويد حزب "ديمقراطيو السويد"، وهو ثاني أكبر حزب سياسي في البلاد، إلى المطالبة بالتواجد العسكري على الأرض للقضاء على العنف.



وقال رئيس الحزب، جيمي أكيسون، في مقابلة بمكتبه في العاصمة ستوكهولم: "نحن بحاجة لوضع الأمور في نصابها مبكرا عما هو مقرر، لأن هذا يخرج عن السيطرة بالكامل"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.



ووصف أكيسون سلسلة الاعتداءات المسلحة والتفجيرات التي راح ضحيتها 12 شخصا الشهر الماضي وحده بأنها "تهديد ممنهج" للمجتمع السويدي ككل، وأضاف، "ما نراه في شكل إطلاق نار، هو في الحقيقة ليس سوى غيض من فيض".



وتصاعدت خلال الشهور الأخيرة وتيرة العنف بين العصابات الإجرامية من مستويات كانت مرتفعة بشكل صادم بالفعل، وحتى قبل الحصيلة المرتفعة التي سجلت في سبتمبر، وكان عدد قتلى الأسلحة النارية للفرد في السويد أعلى عشر مرات تقريبا منه في المملكة المتحدة.



وفي خطاب نادر أذيع عبر التلفزيون للأمة نهاية الشهر الماضي، تعهد رئيس الوزراء أولف كريسترسون باتخاذ حملة إجراءات صارمة على الجريمة وتحدث بشأن توسيع التعاون بين القوات المسلحة والشرطة.



ويريد أكيسون الآن اتخاذ خطوة أبعد باللجوء لرد أكثر صرامة من شأنه أن يسمح للجيش باستخدام القوة.