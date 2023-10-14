الأولمبية الدولية تعتزم إقامة دورة ألعاب للرياضات الإلكترونية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعتزم اللجنة الأولمبية الدولية، إقامة دورة ألعاب أولمبية للرياضات الإلكترونية في محاولة أخرى لجذب جيل الشباب، وذلك حسبما أكد رئيس اللجنة توماس باخ.

وقال باخ: "لقد طلبت من لجنة الرياضات الإلكترونية الجديدة دراسة فكرة إنشاء ألعاب أولمبية للرياضات الإلكترونية".

وأضاف باخ في حديثه خلال الدورة 141 للجنة الأولمبية الدولية في مومباي الهندي، أن هناك حوالي ثلاثة مليارات شخص يمارسون الألعاب الإلكترونية حول العالم، ومنهم حوالي 500 مليون شخص مهتمين بالألعاب الإلكترونية على وجه التحديد.

وتابع: "الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لنا هو أن أغلب هؤلاء أعمارهم أقل من 34 عاما".

وتسعى اللجنة الأولمبية الدولية لجذب الجمهور الشاب للألعاب الأولمبية التقليدية، برياضات جديدة مثل التزحلق على الجليد والتسلق وركوب الأمواج، كما بدأت في دخول عالم الرياضات الإلكترونية عام 2018.

وكان الاسبوع الماضي قد شهد إقامة الألعاب الأولمبية الإلكترونية في سنغافورة، وتحدث باخ عن "بداية واعدة" وأضاف: "نجحنا في الجمع بين المجتمع الأولمبي ومجتمع الرياضات الإلكترونية".

ورغم ذلك فإن تلك الخطوة تعرضت لبعض الانتقادات، بسبب أن خيار المنافسات الافتراضية لا يعكس بالضرورة الرياضات الراسخة في مجتمع الألعاب الأولمبية.