أمين الأعلى للجامعات يناقش إجراءات معادلة الشهادات الصادرة عن المؤسسات الأردنية

ناقش الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالله الحراحشه، المستشار الثقافى، بسفارة المملكة الاردنية الهاشمية بالقاهرة، خلال لقاء للعمل على تعزيز التعاون بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والتطلع لتحقيق أهداف مشتركة بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

كما ناقش الطرفات آليات التعاون المشترك والتعاون الاكاديمى بين الجامعات المصرية والأردنية، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون حول إجراءات معادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الأردنية.

حضر اللقاء منى هجرس الأمين المساعد بالمجلس الأعلى للجامعات، إيمان الجعبري، ممثل الملحقية الثقافية سفارة المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة.

من جهته، قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، غلق مقر المنشأة المسماة "أكاديمية بلس" والكائن مقرها بحدائق الأهرام – الدور الثاني - محافظة الجيزة) والتي تروج لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقبول طلاب الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها من الدبلومات الفنية والفندقية وجميع المؤهلات من مجموع 50%، وكذلك الدعاية عن قسم خاص لراسبي الثانوية العامة والشهادة الإعدادية والدعاية عن بدء دراسة البكالوريوس المهني لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية بمجموع 50%، كما قامت بالترويج لنفسها بأنها تقدم تخصصات فى أقسام "قسم البترول، قسم إدارة الأعمال، قسم نظم المعلومات، قسم الصحافة والأعلام، قسم التمريض، قسم إدارة الأعمال".

وخاطب وزير التعليم العالي محافظ الجيزة لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لإعمال شأن الوزارة، وذلك في ضوء السجل التجاري الصادر للمنشأة المذكورة.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وأوضح عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها.