المرشح الرئاسي فريد زهران: نستهدف تحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي

أكد المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن برنامجه الرئاسي يستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين حالة معيشة الإنسان، وتحقيق الرخاء الاقتصادي.

وأشار زهران، خلال أولى مؤتمرات حملته الانتخابية اليوم السبت، بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية إلى سعيه لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وأن تصبح مصر دولة آمنة مستقلة من خلال استقلال المؤسسات، وأن تصبح دولة أمنة بالحريات الاقتصادية في إطار من الضوابط الاجتماعية والرقابة الشعبية، بما يضمن زيادة عوائد التنمية وعدالة توزيعها.

وأكد ضرورة اطمئنان المواطن في الدولة، وذلك من خلال برلمان قوي يراقب ويشرح مصالحه، بالإضافة إلى إعلام حر غير مقيد يحقق ويكشف أوجه القصور وينقل الواقع دون تزييف، بجانب توفير أجهزة رقابية مستقلة وقوية تحمي مصالحه.

وقال: "نؤمن بحق المواطن في توفير له العيش الكريم، وذلك من خلال توفير تعليم وبحث علمي ذي جودة، ورعاية صحية مجانية لكل المواطنين دون تمييز، بجانب تحقيق الرخاء الاقتصادي".

وأضاف أنه يعتمد على أن تكون الدولة تتصف بالمساواة والعدل الكامل بين كل المواطنين، ومنع التمييز في الدين أو اللون أو الجنس، أو العرق أو الطائفة أو المستوى الاقتصادي.

من جهته، قال المهندس باسم كامل الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال المؤتمر: "المرشح الرئاسي فريد زهران الأنسب لقيادة مصر خلال الفترة الحالية، فهو يتميز بالقدرة على ترتيب الأولويات، وليس لديه هوس بالمنافع الشخصية".

وأشار إلى ضرورة دعم زهران في الانتخابات الرئاسة لأنه لديه القدرة على توظيف قدرات الدولة بكل قطاع، كما أنه يمثل الشعب المصري بأطيافه كافة.