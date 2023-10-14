مديرية الشباب بالجيزة: تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من دوري مراكز الشباب لكرة القدم

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من دوري مراكز الشباب لكرة القدم على مدار 11 أسبوعا متصلا، حيث تنفذ المباريات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.

وأوضحت المديرية، أن دوري مراكز الشباب لكرة القدم يعد واحدا من المشروعات الكبرى التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة لنشر الممارسة الرياضية، وتكثيف الأنشطة والبرامج داخل مراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية في ضوء التنشئة الرياضية للنشء والشباب.

وأشارت المديرية، إلى أن الوزارة تحرص على توفير كل الإمكانات الخاصة بتنفيذ الدوري، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بهدف اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة منهل من خلال التنسيق مع الأجهزة الفنية في جميع المحافظات ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وذلك لاختيار أفضل لاعبين من مراكز شباب المحافظة من بداية انطلاق المرحلة الأولى من الدوري لينضموا عقب ذلك وللمرة الأولى إلى منتخب المحافظة للتنافس في بطولة منتخبات المحافظات.

وتابعت أن التصفيات المبدئية أسفرت عن 4 مجموعات مؤهلة لدور الثمانية مجموعتين للوجه القبلي ومجموعتين للوجه البحري بواقع فريقين لكل مجموعة كالتالي:

نتيجة صعود الفرق للدور الثمانية:

* المجموعة الأولى (قبلي)

الأول مركز شباب الفهميين

الثاني مركز شباب الديسمي



* المجموعة الثانية (بحري)

الأول مركز شباب ناهيا

الثاني مركز شباب أرض اللواء

* المجموعة الثالثة (قبلي)

الأول مركز شباب المنوات

الثاني مركز شباب طموه



* المجموعة الرابعة (بحري)

الأول مركز شباب وردان

الثاني مركز شباب منشأه القناطر

وأوضحت المديرية، أنه سيتم تحديد الملعب وموعد المباريات خلال الأسبوع القادم.