أعلن سيف موبا، عضو مجلس إدارة نادي سيمبا التنزاني، جاهزية فريقه لخوض مواجهة الأهلي، في الدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي.

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره سيمبا التنزاني، على الملعب الوطني في دار السلام يوم الجمعة القادمة، في المباراة الافتتاحية لبطولة دوري السوبر.

وقال موبا في تصريحات لقناة «الأهلي»: «ضاعفنا تحضيراتنا قبل مواجهة الأهلي، لأننا سنواجه الفريق الأكبر في القارة الإفريقية، ونحن مستعدون للمباراتين الذهاب والإياب».

وأضاف: «الأهلي هو أكبر نادٍ في إفريقيا، وقمنا بصفقات قوية ولدينا لاعبون مميزون، ونحن نعلم أن جميع لاعبينا جاهزون لخوض البطولتين دوري الأبطال والدوري الإفريقي».

وتطرق للحديث عن تذاكر مباراة فريقه أمام الأهلي، قائلا: «التذاكر نفدت وكلها بيعت من الجانب التنزاني، ونحن نتمنى أن يمتلئ الاستاد على أخره، وهناك مجموعة كبيرة من جماهير الأهلي في تنزانيا جاهزة لحضور اللقاء».

وأتم: «قمنا بالكثير من التحضيرات الخاصة بالاستاد قبل مواجهة الأهلي، من حيث أرضية الملعب والمدرجات، لكي نطابق معايير الاتحاد الإفريقي، وجماهيرنا مستعدة لحضور المباراة».