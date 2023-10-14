كشفت قناة الأقصى التابعة لحركة حماس، أن القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة أسفر عن إصابة عدد كبير من الأسرى الموجودين داخل القطاع.

وأضافت القناة في سلسلة أنباء عاجلة، أن خطرا كبيرا يُحاك ضد هؤلاء الأسرى مع استمرار الغارات التي تشنها مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت قناة الأقصى إلى أن الخطر يزداد أيضا مع انقطاع الكهرباء والماء في ظل الحصار المفروض على القطاع من قِبل سلطات الاحتلال.

وكانت حركة حماس قد أعلنت أمس الجمعة، مقتل عدد من الأسرى جراء القصف الإسرائيلي المكثف والعنيف على قطاع غزة.

وقال الحركة، عبر جناحها العسكري (كتائب القسام) إن 13 أسيرا، من بينهم أجانب، قتلوا في القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة، مشيرة إلى أن الأسرى قتلوا نتيجة القصف على محافظتي الشمال وغزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

في وقت سابق من اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه لم يتمكن حتى الآن من تحديد مواقع الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس.

وصرح متحدث عسكري إسرائيلي بأن الجيش لم يستطع حتى الآن تحديد مواقع الأسرى الإسرائيليين، مضيفا أنه لم يتم إنقاذ أي أسير منهم.

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