أدان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم السبت، عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، واصفا دعوات تهجير الفلسطينيين بالخطيرة، مؤكدا تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني.

وشدد رامافوزا على خطورة الدعوة الإسرائيلية لإخلاء 1.1 مليون فلسطيني الجزء الشمالي في قطاع غزة خلال 24 ساعة، والعواقب الإنسانية المدمرة لذلك، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأكد رامافوزا أن "(الفلسطينيين) يعيشون تحت الاحتلال منذ ما يقرب من 75 عامًا ويناضلون ضد حكومة قمعية احتلت أراضيهم، ولكن أيضًا ضد حكومة أُطلق عليها في الآونة الأخيرة اسم دولة الفصل العنصري".

وأضاف: "باعتبارنا أعضاء في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي كافح ضد نظام الفصل العنصري القمعي (في جنوب أفريقيا)، فإننا نلتزم بالتضامن مع الفلسطينيين".

وارتدى رامافوزا، والمشاركون في مؤتمر صحفي عقده حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم بمشاركة وزراء وبرلمانيين، ملابس سوداء كاملة والكوفية الفلسطينية، ورفعوا العلم الفلسطيني، تأكيدا على دعمهم للشعب الفلسطيني.

وكانت حكومة جنوب أفريقيا أعربت، في بيان سابق، عن أن الوضع الأخير "نشأ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني المستمر لفلسطين والقمع المتواصل للشعب الفلسطيني".

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه المستمر على قطاع غزة، لليوم الثامن على التوالي، ما أسفر عن استشهاد نحو ألفين و215 شخصا حتى الآن.