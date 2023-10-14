اعتبرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن الفلسطينيين في قطاع غزة يواجهون خياراً مستحيلاً؛ البقاء في منازلهم تحت القصف، أو الفرار تحت القصف أيضاً.



وفي إنذار وصفته "أسوشيتد برس" بـ"غير المسبوق" للمدنيين في شمال القطاع ومدينة غزة، أمهل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، 1.1 مليون فلسطيني 24 ساعة لاتخاذ قراراهم.



- البقاء أو الرحيل تحت القصف



وبينما دقت عقارب الساعة إنذاراً باقتراب الموعد النهائي، كان مئات الآلاف من جنود الاحتلال الإسرائيلي يحتشدون قرب الحدود الشمالية لغزة.



وحلق طيران الاحتلال في سماء المنطقة على ارتفاع منخفض لإسقاط القنابل على المنازل والمباني السكنية الشاهقة.



وناشدت مجموعات الإغاثة المجتمع الدولي وقف جريمة حرب محتملة تتمثل في النزوح القسري للسكان.



وفي المستشفيات التي تعاني نقصاً في عدد الموظفين والإمدادات، قال الأطباء الفلسطينيون إنهم شعروا بأنه ليس أمامهم خياراً سوى البقاء بأماكنهم.



وقال محمد أبو سليم، المدير عام لمستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في غزة، إنه من المستحيل إخلاء المستشفى.



وبالرغم من حالة الفوضى التي تعم المستشفى – مع تضاؤل إمدادات الكهرباء واكتظاظ الأسرة والمشارح – قال أبو سليم إنه ببساطة لا مكان آمن آخر في غزة لوضع 600 مريض، معظمهم في حالات خطيرة جراء العدوان، مؤكدا أن الإخلاء أمر مستحيل.



ونوهت الوكالة بأن مئات الآلاف من الفلسطينيين في شتى أنحاء المنطقة يتجادلون بشأن الخيار المؤلم بينما تتصاعد الأعمال الانتقامية الإسرائيلية.



وفر كثيرون جنوباً للنجاة بحياتهم، وتكدسوا بالسيارات وتجولوا في الشوارع التي أغلقتها الأنقاض بينما تستمر الغارات الجوية حولهم.



وامتد خط مختلط من الجرارات وعربات الخيول لمسافة حوالي 30 كيلومتراً في شتى أنحاء القطاع، الأمر الذي جعل رحلة تمتد لـ45 دقيقة في العادة إلى رحلة مروعة، تستغرق ساعتين.



وأسفر القصف الإسرائيلي لمركبات الإجلاء عن استشهاد 70 فلسطينياً على الأقل، بحسب المكتب الصحفي التابع لحركة حماس الفلسطينية.



- مشاهد تستحضر "النكبة"



وبعد مشاهدة أزقة مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة خالياً من الناس، شعر ناجي جمال بعدم القدرة على اتخاذ قراره، متحيراً ما بين هل يستجيب لتحذير جيش الاحتلال ويغادر في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى جنوب غزة، حيث اليقين الوحيد هو التشريد ، أو يجب أن يبقى ببنايته متعددة الطوابق – والتي ربما يعتبرها جيش الاحتلال الإسرائيلي الآن منطقة مستهدفة – قبل غزو بري محتمل.



وقال جمال، الذي يعمل بعيادة صحة: "إنه سؤال وجودي، لكن بلا إجابة. لا ملاذ آمن، لا يوجد مكان لن يتعرض للقصف والحصار، لا مكان نذهب إليه".



"لا أثق بهم"، هكذا قال علي عبدالباري، أحد سكان مدينة غزة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا: "لكنني سأفعل دائماً ما في وسعي للحفاظ على سلامة عائلتي".



وذكرت "أسوشيتد برس" أن الشقة التى يقطن فيها باري على الحافة الشمالية الغربية لمدينة غزة سويت بالأرض في غارة جوية، مساء الخميس.



ووصل إلى مدينة خان يونس في جنوب غزة، بعد إنذار الإجلاء أمس، لكنه لم يستطع جمع عائلته بأكملها في السيارة. ووعد أقاربه بالعودة إليهم، اليوم السبت. وقال باري إن القرار كان بسيطا بالنسبة له، موضحا: "أنا مسئول عن والديّ، وأشقائي وشقيقاتي".



وبالرغم من الخطر، رفض البعض ترك منازلهم. وشاهدوا مرور القوافل، متذكرين أمثلة سابقة للاجئين الفلسطينيين الذين فروا من حروب أخرى ولم يتمكنوا بعدها قط من العودة إلى ديارهم.



ويتذكر البعض "نكبة" عام 1948 عندما فر حوالي 700 ألف أو أجبروا على الخروج من منازلهم.