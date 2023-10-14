تدريب 50 سيدة على زراعة أسطح المباني في الأقصر

أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة فعاليات تدريب المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي "هي للتنمية المستدامة"، لسيدات مركز إسنا بالأقصر مبادرة الرائدة "البصمة الخضراء".



وأشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إلى أن البرنامج التدريبي "هي للتنمية المستدامة".

ويأتي ذلك في إطار مبادرة "البصمة الخضراء"، وتستهدف المرحلة الأولى منه 50 سيدة من سيدات الصعيد، للتدريب على زراعة أسطح المباني.

وأوضحت شريف، أن البرنامج يتضمن عدة محاور منها مبادئ التنمية المستدامة وتطبيقاتها، والتغير المناخي والحفاظ على البيئة، والزراعة في المدن وعلاقتها بالتنمية المستدامة، إلى جانب جزء تطبيقي عن كيفية زراعة أسطح المباني.



وأضافت أن المخرجات المتوقعة من البرنامج تتمثل في نشر الوعي بأهمية التنمية المستدامة وتطبيقاتها من خلال السيدات بالصعيد المصري، التوعية بالاستغلال الأمثل للموارد، وإعادة تدوير المخلفات، إلى جانب إعداد كوادر نسائية قادرة مدربة على زراعة أسطح المباني، ومتابعتهم بعد انتهاء ورشة العمل التدريبية الأولى وذلك لقياس الأثر التدريبي، مما يؤهلهم للالتحاق بالمرحلة الثانية من التدريب.