المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن عدد الأسرى لدى حماس

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة "الجزيرة"، أن هناك 279 وفاة مؤكدة في صفوف الجيش، مؤكدا: "أسابيع صعبة قادمة".



ويستمر جيش الاحتلال في قصف عدواني على قطاع غزة، منذ السبت الماضي، مستهدفا البنايات المدنية وساكنيها، والمنشآت الحيوية والخدمية والصحية وطواقمها.



وتطبق سلطات الاحتلال حصارا شاملا على القطاع يحول دون الاحتياجات الإنسانية (طعام ماء وقود كهرباء ومستلزمات طبية) الأساسية للفلسطينيين.



ويجبر الاحتلال سكان شمال غزة على النزوح جنوبا، من خلال إسقاط منشورات من طائرات جيش الاحتلال تحمل رسالة النزوح أو الموت.