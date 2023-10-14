منتخب المغرب بالقوة الضاربة في مواجهة كوت ديفوار

أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، التشكيل الذي سيخوض المباراة الودية أمام كوت ديفوار مساء اليوم السبت، ضمن استعدادات الفريقين للاستحقاقات الدولية القادمة.

ويستضيف منتخب كوت ديفوار نظيره المغربي على ملعب هوفويت بوانيي، في الثامنة من مساء اليوم السبت، في مباراة ودية دولية.

وجاء تشكيل المنتخب المغربي لمواجهة اليوم كما يلي:

ياسين بونو في حراسة المرمى

الدفاع: أشرف حكيمي - نايف أكرد - رومان سايس - يحيى عطية الله

خط الوسط: عز الدين أوناحي - سليم أملاح - نصير مزراوي

الهجوم: أمين حاريث - أمين عدلي - يوسف النصيري.