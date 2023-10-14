أعلنت مستشفيات قطاع غزة، صباح اليوم السبت، أن 256 فلسطينيًا من سكان القطاع بينهم 20 طفلاً، استشهدوا خلال أقل من 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، بالإضافة إلى إصابة 1788 مواطنا.

وقالت مصادر بقطاع الصحة في غزة إن مستشفيي "ناصر" و"أبو يوسف النجار" جنوب القطاع لم تعودا قادرتين على التعامل مع الجرحى والمصابين جراء تضررهما من القصف، ونفاد قدرتهما الاستيعابية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن فرق الإنقاذ والمسعفين يواجهون صعوبات بالغة في رفع ركام المنازل والبنايات عن الضحايا والمصابين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت أمس الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1951 شهيدا، منذ بداية العدوان الإسرائيلي يوم السبت الماضي.

وأوضحت الوزارة أن عدد ‎الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 1900 شهيد، بينهم 614 طفلا و370 امرأة، بينما وصل عدد الجرحى إلى 7696 جريحاً.

وفي‎ الضفة الغربية، ارتفع عدد الشهداء إلى 53 شهيداً، بعدما استشهد 18 مواطنا بينهم أطفال أمس الجمعة.. بينما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 950 جريحاً.