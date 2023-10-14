 مدبولي: منطقة الأسواق ببورسعيد تحولت من قلب العشوائيات إلى موقع حضاري - بوابة الشروق
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مدبولي: منطقة الأسواق ببورسعيد تحولت من قلب العشوائيات إلى موقع حضاري

أحمد علاء
نشر في: السبت 14 أكتوبر 2023 - 5:04 م | آخر تحديث: السبت 14 أكتوبر 2023 - 5:04 م
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن منطقة الأسواق في بورسعيد كانت منذ سنوات هي قلب العشوائيات بالمدينة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب تفقده عددا من المشروعات القومية بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، أن الباعة الجائلين كانوا المسيطرين على هذه المنطقة، من خلال شَغْل كل الشوارع ، ما كان يتسبب في مشاكل لا حصر لها.

وأوضح أن هذه الأسواق أصبحت قلبا حضاريا للمدينة، موضحا أن الاستثمارات التي تضخها الدولة تركز كثيرا على تحقيق عائد اجتماعي.

وشدد على ضرورة توفير وتحقيق عنصر الأمان أمام المواطن، بما في ذلك الباعة الذين كانوا يواجهون بعض المشكلات.

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