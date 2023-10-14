رئيس مجلس النواب العراقي: الهجوم العسكري العنيف على المدنيين في غزة غير مبرر

قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، إن الهجوم العسكري العنيف على المدنيين في غزة غير مبرر، مؤكدا أن منطقة الشرق الأوسط تمر بمنحنى خطير.. مطالبا فرنسا وجميع الدول الصديقة باتخاذ خطوات لوقف التصعيد في قطاع غزة، ومنع اتساع رقعة التوتر في المنطقة.

وقال الحلبوسي - في تصريح خاص لقناة (الإخبارية) العراقية اليوم /السبت/ - إنه بحث مع المسؤولين الفرنسيين، خلال زيارته إلى باريس، ضرورة وقف التصعيد في قطاع غزة، مؤكدا أن موقف العراق ثابت تجاه القضية الفلسطينية ولم ولن يتغير.. مضيفا أنه "يجب ألا يدفع الأبرياء من المدنيين الضريبة".

وكان رئيس مجلس النواب العراقي قد بحث أمس /الجمعة/ مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جهود التهدئة في المنطقة، مؤكدا ضرورة اتخاذ الدول الصديقة ومنها فرنسا خطوات لتخفيف حدة التوتر والتصعيد، وأهمية مراعاة الجوانب الإنسانية وحماية المدنيين في قطاع غزة وفتح قنوات للإغاثة.