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ضربة قوية لمنتخب إيطاليا قبل مواجهة إنجلترا في تصفيات يورو 2024

محمد عاطف
نشر في: السبت 14 أكتوبر 2023 - 6:40 م | آخر تحديث: السبت 14 أكتوبر 2023 - 6:40 م

أعلن الجهاز الفني لمنتخب إيطاليا، اليوم السبت، استبعاد مهاجم لاتسيو ماتيا زاكايني من معسكر الفريق، قبل المواجهة المصيرية أمام إنجلترا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024».

ووفقًا لـ بيان رسمي نشره الموقع الإلكتروني للاتحاد الإيطالي، مساء اليوم السبت، فإن زاكايني سيغادر معسكر المنتخب، بعد أن اثتبت الفحوصات الطبية أنه غير قادر على البقاء مع المجموعة لخوض مواجهة إنجلترا.

ولم يوضح الاتحاد الإيطالي في بيانه، ما إذا كان المدرب لوتشيانوز سباليتي سيعوض زاكايني بلاعب آخر قبل مواجهة منتخب الأسود الثلاثة.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الإيطالي نظيره الإنجليزي، مساء يوم الثلاثاء القادم على ملعب ويمبلي، في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024.


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