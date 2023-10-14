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وصل منتخب الجزائر أمس الجمعة إلى الإمارات في رحلة جوية استمرت 6 ساعات، استعدادا لمواجهة منتخب مصر وديًا يوم الإثنين المقبل على ستاد هزاع بن زايد، ضمن خطة الإعداد لتصفيات كأس العالم 2026 وأمم إفريقيا 2024.

واستقبل مسؤولو السفارة الجزائرية في الإمارات، بعثة المنتخب الجزائري فور وصولها إلى مدينة العين.

صحيفة النهار الجزائرية، كشفت اليوم السبت البرنامج التدريبي للمنتخب الجزائري والذي يأتي بخوض اللاعبين حصة تدريبية صباحية لمدة ساعة قبل قيام جمال بلماضي المدير الفني بإجراء محاضرة بالفيديو لدراسة نقاط قوة وضعف منتخب مصر.

ويخوض منتخب الجزائر مساء اليوم السبت أول حصة تدريبة في الإمارات بالمران الذي سيكون مفتوحًا أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة.

وينتهي برنامج اليوم الأول لمنتخب الجزائر في الإمارات، بإجراء اللاعبين بعض التدريبات الاستشفائية.

وفازت الجزائر يوم الخميس الماضي وديًا على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 5-1.

وأسفرت قرعة أمم إفريقيا 2024، تواجد الجزائر في المجموعة الرابعة بجانب بوركينا فاسو وموريتانيا وأنجولا، بينما جاء منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب موزمبيق وغانا والرأس الأخضر.