أحمد زغلول نقيبا لأطباء البحيرة

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة الفرعية لأطباء البحيرة، برئاسة المستشار عماد الدخميسي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعضوية المستشار إيهاب واصف سرور، وكريم مصطفى طائل نائبا لرئيس هيئة النيابة الإدارية، فوز الدكتور أحمد زغلول بمنصب نقيب الأطباء بالنقابة الفرعية في البحيرة، حيث حصل على 556 صوتا، بينما حصل منافسه الدكتور حلمي برغش على 503 أصوات.

وحصل الدكتور أحمد الدكتور ممدوح إبراهيم على 455 صوتا، وحصل الدكتور أحمد قطري على 217 صوتا، والدكتورة نادية خضر على 41 صوتا.

وفاز بمقاعد تحت 15 سنة كل من الدكتور عاصم الغنام، والدكتور أشرف القلفاط، وفي مقاعد فوق 15 سنة، فاز كل من الدكتور أحمد الجميل، والدكتور محمد فوزي قرقور، وفاز بمقعد غرب الدلتا في النقابة العامة، الدكتور أنور يسري نصيف.

ومن جانبه، قدم الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، الشكر لجميع أطباء البحيرة على الظهور بالمظهر المشرف أثناء إجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالبحيرة، والذي يعتبر نموذجًا مصغرًا للحدث الأكبر الذي ننتظره جميعا، وهو إجراء انتخاب رئاسية مقبلة.

وأشار جميعة، إلى التعاون التام بين نقابة الأطباء ومديرية الصحة بالبحيرة، في الفترة المقبلة.



