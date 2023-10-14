وزير شئون المفاوضات الفلسطيني الأسبق لـ الشروق: يجب كسر الحصار على غزة حتى لمواجهة أي موجة نزوح

- قطع العلاقات العربية مع إسرائيل بداية لوقف العدوان



مع تفاقم الكارثة الإنسانية داخل قطاع غزة، واستمرار القصف الإسرائيلي لليوم السابع، تحدثت جريدة «الشروق» مع وزير شئون المفاوضات الفلسطيني الأسبق حسن عصفور، حول مآلات المشهد المتصاعد في قطاع غزة، واصطفاف القوى الدولية بجانب الاحتلال وآليات مواجهة العدوان الإسرائيلي، والضغوط الإسرائيلية على سكان القطاع دفعا نحو التهجير.

وإلى نص الحوار:

- بداية كيف ترى المشهد المتصاعد في القطاع مع احتشاد القوى الدولية إلى جانب إسرائيل؟

هذه رسالة صريحة وواضحة لإسرائيل من قبل كل من الولايات المتحدة والاستعمار الغربي، أن تواصل ارتكاب جرائم الحرب دون أيه مسئولية، وبحماية دولية وجدار دولي تقف وراءه أمريكا وكل الغرب الاستعماري.

- إلى أي مدى قد تطول المعركة.. هل هناك أمد أو سقف معين لما يحدث؟

حتى الآن ليس من الواضح أن الأمور قد يكون لها سقف بالعكس تماما يبدو أنهم متجهين للتصعيد أكثر، ومن زوايا أخرى هم يحاولون فرض واقع سياسي جديد للقضية الفلسطينية وليس في غزة وحدها.

- هناك آراء لباحثين غربيين ترى أن ادعاءات نتنياهو بقدرته على تدمير حماس ما هي إلا خطاب سياسي غير واقعي، وأن حماس بالنسبة لنتنياهو واليمين فزاعة ونوع من التأمين ضد أي ضغوط دولية.. ما واقعية تلك الرؤية بالنظر إلى شراسة العدوان الإسرائيلي على القطاع؟

بداية لابد من توضيح أن ما يقصده نتنياهو عند الحديث عن حماس يقصد الجناح العسكري وليس حركة حماس؛ لأنه هو في الأساس دعم حركة حماس ماليا بشكل دائم، والآن الهدف تدمير البنية التحتية العسكرية في قطاع غزة لحماس وغيرها، حركة الجهاد الإسلامي لديها أيضا قوة عسكرية كبيرة ليست بالسهلة، ولكن لكون حماس هي الحاكمة والمسيطرة أكثر فالتالي يكون التركيز عليها.

ولكن الأساس هو ضرب البنية العسكرية التي أنشئت خلال السنوات الماضية والتي تغاضى عنها نتنياهو، رغم معرفتهم بالتفاصيل والخرائط الكاملة ولكن لاعتبارات تخصه تتعلق بالكيفية التي يريد بها حصار القضية الفلسطينية، ومحاولة تكريس الانقسام، والآن وجد الفرصة لعمل تغيير شامل في الوضع الفلسطيني يؤثر على كل البنية الفلسطينية بتدمير البنية العسكرية في غزة، ومن ثم فتح آفاق أخرى جديدة أمام وضعية جديدة.

فهو لا يبحث إلا على الجانب العسكري والبنية التحتية العسكرية التي بنيت خلال السنوات الماضية بمعرفته.

- هل توجد أدوات سياسية مؤثرة يمكن الضغط بها لمواجهة العدوان؟ أو ما هو التحرك الفاعل دوليا الذي يفهمه العالم ويساعد على وقف العدوان؟

طبعا بالتأكيد على الأقل يمكن لكل الدول العربية دون استثناء سحب سفراءها، وتعلن مرة واحدة سحب السفراء من إسرائيل ووقف أي علاقة معها إلى أن توقف عدوانها، وتهدد بعدم استقبال أي يهودي ولا تفتح المناطق والأجواء لهم.

هناك الكثير من الأدوات، على رأسها كسر الحصار عن غزة والدخول وإرسال المواد التموينية.

هناك طرق عديدة لمن يريد أن يواجه، ولكن السؤال هل هناك قرار أم لا؟ لا نريد إعادة التذكير بما حصل مع ياسر عرفات في عام 2000 و2004، كل العرب وقفوا يتفرجون عليه، وإسرائيل كانت تدمر السلطة وهو محاصر إلى أن تم اغتياله وانتهت القصة ببيان نعي.

- خلال الأيام الماضية دار الحديث عن أن إسرائيل تريد تهجير سكان القطاع إلى مصر، بعد تصريحات المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، والرئيس السيسي تحدث عن ضرورة الانتباه لمحاولة تصفية القضية.. ما هي قراءتك لهذه الجزئية وتبعاتها على مستقبل القضية الفلسطينية؟

بالتأكيد الاحتلال تمارس الترهيب والتحريض، لكن بشكل عام أهل غزة لن يرحلوا بسهولة، ومن أجل ألا يخرجوا من المفترض المواجه بكسر الحصار عنهم، بإرسال المساعدات والإغاثة والتموين، ندخل لهم بدلا من أن يخرجوا هم، يوجد الكثير من الطرق لذلك.

وما حدث اليوم من أوامر للمدنيين في غزة بإخلاء منازلهم والتوجه إلى جنوب القطاع، جزء من المناورات لبث الرعب في الناس، وهذا مما تستخدمه إسرائيل لمحاولة كسر شوكة الفلسطينيين، ولكنهم لم يتوقعوا هذا الصمود المرعب أمام عمليات تدمير في حرب غير مسبوقة على الإطلاق.

- إلى أي مدى يمكن للقطاع الصمود في وجه المجازر الإسرائيلية.. وما خلقته من أزمة إنسانية تتفاقم يوما بعد يوم؟

ليس في الأمر صمود بقدر انعدام الخيارات في قطاع غزة الناس تعي جيدا معنى التهجير، هم في هجرة داخلية يوجد 450 ألف نازح داخلي بالقطاع، هناك إدراك لدى سكان غزة أن النهاية بالخروج، يقولون: "خلينا نموت في بلادنا".

- هل هناك أفق لمصالحة فلسطينية جادة وحقيقية، بالنظر إلى ما يحدث على الجانب الإسرائيلي من محاولات لتشكيل حكومة طوارئ وتنحية لأي خلافات بينهم؟ وما مستقبل السلطة الفلسطينية في ظل الصراع؟

لا.. الوضع لدينا مختلف لدينا رئيس ليس له أي علاقة بما يحدث ولا يعنيه لقد ذهب إلى عمان للقاء بلنيكن وزير خارجية أمريكا.

ومستقبل السلطة يقرره من ينتصر في هذه الحرب، إذا انهزمت غزة ستكون السلطة أداة مرتبطة بجهاز الشين بيت الإسرائيلي تنفذ أوامره، أما إذا انتصرت غزة فذلك يعد بناء حالة وطنية جديدة.