شدد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على أهمية حل الدولتين، باعتباره الحل الوحيد للقضية الفلسطينية وإنهاء الأزمة في الأراضي المحتلة.

وقال خلال لقاء لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء السبت، إن أي حل آخر لا يفصل بين دولة فلسطينية وإسرائيلية؛ يوحي أن الوضع سيستمر تحت مظلة دولة احتلال في أسوأ الفروض، ودولة غير عادلة في الفرضية المستحسنة «أبارتايد».

وأكد أن تلك الحلول غير مقبولة لدى الدول العربية، معقبًا: «حل الدولتين كما قلنا مرارًا وتكرارًا المخرج من تلك الورطة الكبرى المسماة استمرار القضية الفلسطينية بلا حل، والحديث عن أي شيء آخر غير واقعي».

وذكر الأمين العام المساعد، أن ما يحدث في قطاع غزة الآن، يرد على بعض المسئولين الإسرائيليين الذين يعتقدون أن حل الدولتين أصبح من الماضي، واصفًا الحكمة السياسية العربية في التمسك بهذا الحل بأنها «في محلها تمامًا».

وبسؤاله عما إذا كانت إسرائيل ستتمسك أيضًا بحل الدولتين، عقب: «لم أصف إسرائيل أبدًا بالحكمة وبالذات في هذا الموضوع، عندما يرون هذا الحل باعتباره الصحيح، ساعتها نَصف متخذي القرار هناك بأنهم يتسمون بالحكمة».

https://youtu.be/WEN4nCSE3QA?si=dDwLW-H3FO99x9v9