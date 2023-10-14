قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن تحديد ساعة الصفر بيد المقاومة في لبنان، وهي من تقرر فتح جبهات جديدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر السفارة الإيرانية في بيروت، التي وصلها الجمعة، لبحث التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين مع المسؤولين في لبنان، وفق وكالة الأناضول.

وصرح عبد اللهيان، بأن المقاومة في لبنان تعيش في وضع ممتاز جدا، ولديها الاستعداد للرد على الاعتداءات التي يشنها جيش الاحتلال.

وتابع: «المقاومة في لبنان وضعت أمامها كل السيناريوهات المحتملة في باقي الجبهات، وتحديد ساعة الصفر في حال استمرار الجرائم بيد المقاومة».

واعتبر عبد اللهيان، أن أمن لبنان مهم بالنسبة لإيران وللمنطقة، وهناك احتمالية لفتح جبهات جديدة تناسبا مع الوضع الراهن، محذرا: «في حال تلكؤ المجتمع الدولي، واستمرار دعم العدوان على غزة، فسترد المقاومة ردا مناسبا وفي المكان المناسب».

وقال وزير الخارجية الإيراني، إن المقاومة لديها الطاقات والإمكانيات العالية، للرد على الاعتداءات الإسرائيلية، واستمرار الحصار على غزة.

ومنذ أسبوع، استهدف حزب الله بالصواريخ مواقع عسكرية إسرائيلية عدة، وردت تل أبيب بقصف مدفعي لمناطق لبنانية حدودية ما أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى.

وتأتي هذه التطورات في اليوم الثامن الذي يتعرض فيه قطاع غزة المحاصر منذ 2006، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، تسببت بنزوح محلي جماعي، فضلا عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى عن القطاع.