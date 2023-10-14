وزراء خارجية التعاون الإسلامي يبحثون التصعيد في غزة يوم الأربعاء المقبل

يعقد وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، يوم الأربعاء المقبل، في مدينة جدة اجتماعا عاجلا "لمناقشة التصعيد في غزة الأربعاء".

وذكرت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية على موقعها الرسمي اليوم السبت أن الاجتماع يأتي بدعوة من المملكة العربية السعودية، رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي.

وكانت المنظمة حملت أول أمس الخميس، إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذا العدوان العسكري المتواصل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، داعية المجتمع الدولي للتدخل العاجل لإجبار إسرائيل، على الوقف الفوري لاعتداءاتها الجارية".