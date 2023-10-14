كارنيجي: الزمن يقضي على النفوذ الروسي في السياسة اليابانية

رغم الحرب الروسية الأوكرانية الدائرة مازالت جماعات الضغط الموالية لروسيا جزءا من المشهد السياسي في الدول الغربية، حيث يدعو سياسيون ورجال أعمال إلى إقامة علاقات أوثق مع موسكو، ولم تكن اليابان استثناء، كما يتحدث الموالون لروسيا عن السلوك الاستفزازي لحلف شمال الأطلسي "ناتو" والسياسة الأوكرانية المضللة تجاه روسيا. ورغم ذلك فإن هذه الأصوات بدأت تتراجع مؤخرا بحسب جيمس دي.جيه براون الباحث السياسي والاستاذ المساعد ومنسق برنامج الشؤون الدولية في جامعة تيمبل الأمريكية في اليابان.

وقال براون في تحليل نشره موقع مؤسسة كارنيجي لأبحاث السلام إن السياسات الموالية لروسيا بلغت ذروتها في اليابان خلال العقد الثاني من القرن الحالي أثناء ولاية رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي الثانية. وكانت سياسة آبي تجاه روسيا تنطلق عبر محركين، الأول هو تاريخه العائلي حيث كان والده شينتارو آبي وزيرا للخارجية خلال الفترة من 1982 إلى 1986، يعتبر تطبيع العلاقات بين اليابان والاتحاد السوفيتي أهم إنجاز في حياته، وبالتالي كان شينزو يحاول المضي على خطى والده.

أما المحرك الثاني، فكان اقتناع شينزو آبي بأن العلاقات الأوثق مع روسيا ستساعد في إبعاد الأخيرة عن الصين وتقلص النفوذ الصيني في المنطقة وهو ما كان يعتبره التهديد الرئيسي للأمن القومي لليابان.

ولم يكن آبي السياسي الياباني الوحيد الصديق لروسيا، وإنما تضم القائمة رئيسي وزراء سابقين آخرين وهم يوشيرو موري (2000-2001) ويوكيو هاتوياما (2009-2010).

وكما كان الحال مع شينزو آبي، فإن موقف يوشيرو موري كان ينطلق أيضا من تراث والده الذي كان عمدة لإحدى مدن اليابان وأقام علاقات وثيقة مع مدينة شيليخوف في منطقة إريكوتسك الروسية. ووصل ارتباطه بموسكو إلى درجة التوصية بدفن جزء من رماده بعد الموت في روسيا. وفي آذار/مارس 2001 زار رئيس الوزراء موري قبر والده في شيليخوف برفقة فلاديمير بوتين الذي أصبح في العام التالي رئيسا لروسيا.

واستمر موري في الدعوة للتواصل مع موسكو حتى بعد مغادرته للمنصب في 2001. ولم يتغير موقفه بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022. وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قال إنه لا يجب تحميل بوتين وحده مسؤولية الحرب، مضيفا "الكثيرون من الأوكرانيين يعانون بسبب السيد زيلينسكي" رئيس أوكرانيا.

كما تأثرت سياسات رئيس الوزراء الأسبق يوكيو هاتوياما المؤيدة لروسيا بتراث أسرته. فقد كان والده إيشيرو هاتوياما رئيسا لوزراء اليابان خلال الفترة من 1954 إلى 1956 ووقع إعلانا مشتركا مع الاتحاد السوفيتي لاستعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وكما كان الحال مع موري الابن، واصل يوكيو هاتوياما الضغط من أجل مصالح روسيا بعد خروجه من المنصب. وفي آذار/مارس 2015 زار شبه جزيرة القرم وقال إن الاستفتاء الشعبي غير الشرعي وغير المعترف به دوليا لفصل هذه المنطقة عن أوكرانيا وضمها إلى روسيا كان قانونيا تماما.

وإذا كان موري وهاتوياما قد خرجا من البرلمان الياباني منذ وقت طويل، مازال هناك النائب مونيو سوزوكي المؤيد القوي لروسيا عضوا في البرلمان. وكان سوزوكي عضوا بارزا في الحزب الليبرالي الديمقراطي خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي والأول من القرن الحالي، لكنه انضم بعد ذلك إلى حزب تجديد اليابان المعارض الذي توجد قاعدة دعمه في مدينة أوساكا.

وكما يحب أن يتذكر الناس، كان سوزوكي أول سياسي أجنبي يستقبله بوتين في نيسان/أبريل 2000، بعد أن أصبح الأخير رئيسا لروسيا. وفي عام 2015 عينه آبي مستشارا غير رسمي للسياسة الروسية. وقال سوزوكي إنه يمكن بل ويجب الوثوق في بوتين. كما أنه يتبنى فكرة تعتبر راديكالية بالنسبة لأغلب اليابانيين وهو أنه يمكن تسوية النزاع الحدودي بين طوكيو وموسكو بشأن السيادة على جزر كوريل الجنوبية، والتي احتلها الاتحاد السوفيتي في 1945، من خلال قصر المطالبة اليابانية على الجزيرتين الأصغر من بين الجزر الأربعة المتنازع عليها، وهو ما يعني تنازل اليابان عن أكثر من 90% من مساحة الجزر المتنازع عليها.

وفي حين يمكن للوهلة الأولى تصور أن روسيا لديها مؤيدين أقوياء في اليابان، فالواقع غير ذلك حيث أن عددهم بات محدودا ونفوذهم ضعيف للغاية، ويتراجع بمرور الزمن.

فأغلب اليابانيين يعتبرون موري وهاتوياما أسوأ رئيسي وزراء في تاريخ اليابان الحديث. وقد استقال موري بعد أن تراجعت شعبيته إلى 7% فقط، ولم تعد وسائل الإعلام تذكره إلا للتحدث عن زلاته، والتي غالبا ما تكون في صورة تصريحات مهينة للنساء. كما أن هاتوياما لم يستمر في السلطة أكثر من 9 شهور وترك منصبه وشعبيته 17% فقط.

وبالمثل فإن الرأي العام الياباني يتشكك في موقف سوزوكي الذي عوقب بالسجن لمدة عامين بتهمة الفساد في أوائل القرن الحالي. وفي شباط/فبراير 2022 حاول أكثر من مرة السفر إلى روسيا لكن قيادة حزبه رفضت الفكرة. ورغم ذلك تحدى الحزب وزار موسكو في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقدم استقالته من الحزب بعد ذلك. ورغم أنه مازال عضوا في مجلس الشيوخ الياباني وحتى الانتخابات المقبلة، فإن سوزوكي يعاني من العزلة داخل تياره السياسي.

وبعيدا عن تدهور صورة روسيا في اليابان بسبب حربها في أوكرانيا، تعتبر المصالح الاقتصادية هي المحرك الرئيسي لأي جماعات ضغط. فرغم كل مخاوف اليابان بشأن الصين، مازال الكثيرون من رجال الأعمال والسياسيين اليابانيين ملتزمين بالتعاون التجاري مع الصين. في المقابل فإن الجاذبية الاقتصادية لروسيا بالنسبة لليابان محدودة للآخر.

وحتى في مجال الطاقة، تبحث اليابان الخيارات المتاحة لتقليل الاعتماد على وارداتها من الطاقة الروسية. كما وافقت على الالتزام بالعقوبات الأمريكية الجديدة على مشروعات الغاز الروسية في القطب الشمالي، مما يعرض مشاركة اليابان طويلة المدى في مشروعات مثل مشروع أركتيك للغاز الطبيعي المسال2 للخطر.

وينهي جيمس براون تحليله بالقول إن السياسيين اليابانيين يفقدون مبررات ممارسة الضغط لتوثيق العلاقات مع روسيا، وبمجرد خروج موري /86 عاما/ وهاتوياما /76 عاما/ وسوزوكي /75 عاما/ من المشهد السياسي لن تجد روسيا من يرغب في أن يحل محلهم على الساحة اليابانية.