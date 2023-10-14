قطر وإيران يتأهلان إلى نهائي البطولة الدولية الرباعية

خسر المنتخب الأردني أمام نظيره الإيراني بنتيجة 1-3، في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة، ضمن النسخة الثانية من البطولة الدولية الرباعية، والتي ينظمها الاتحاد الأردني حتى 17 أكتوبر الجاري على ستاد عمان الدولي.

وحسم المنتخب الإيراني تأهله إلى نهائي البطولة، ليضرب موعدا مع نظيره القطري الذي تغلب على العراق بالركلات الترجيحية 6-5، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف.

وتقام المباراة النهائية للبطولة عند التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، فيما يلتقي المنتخب الأردني مع نظيره العراقي عند السادسة مساء في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

يذكر أن المنتخب الأردني يشارك في تصفيات المونديال ابتداءً من الدور الثاني الذي ينطلق الشهر القادم، حيث يستقر النشامى في مجموعة تضم السعودية وطاجيكستان إلى جانب كمبوديا أو باكستان.

يشار أن قرعة النهائيات الآسيوية وضعت النشامى في المجموعة الخامسة إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا.